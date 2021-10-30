واشنطن تدعو "جبهة تحرير تيغراي" للانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر الإثيوبيتين

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها إزاء اتساع رقعة القتال بين القوات الإثيوبية و"جبهة تحرير تيغراي"، ودعت الأخيرة إلى الانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر اللتين سيطرت عليهما.

كما دعت الخارجية الأمريكية، في بيان لها "جبهة تحرير تيغراي" إلى وقف تقدمها في مدينتي دسي وكومبولتشا ومحيطهما، مجددة اعتراضها الشديد على الضربات الجوية للجيش الإثيوبي على مدينة ميكيلي ومناطق أخرى في إقليم تيغراي، والتي أودت بحياة الكثيرين.

وحثت واشنطن "جبهة تحرير تيغراي" على الامتناع عن قصف المدن بالمدفعية، داعية بالوقت ذاته كافة الأطراف في إثيوبيا إلى حماية المدنيين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وخرق القانون الدولي الإنساني.

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ويوم السبت، أعلنت "جبهة تحرير تيغراي"، سيطرتها على بلدة دسي الاستراتيجية في إقليم أمهرة، والقريبة من الطريق الرئيسي المؤدي إلى أديس أبابا.

وقال المتحدث باسم الجبهة، جيتاشو رضا، إن المقاتلين أخرجوا قوات الحكومة من دسي ويتجهون إلى بلدة كومبولتشا، مضيفا أن قوات تيغراي أسرت العديد من الجنود الإثيوبيين.

المصدر: وكالات