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وسائل إعلام: عودة السفير السعودي لدى لبنان إلى المملكة

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وسائل إعلام: عودة السفير السعودي لدى لبنان إلى المملكة
سفير المملكة السعودية لدى لبنان، وليد بخاري
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أفادت وسائل إعلام لبنانية وسعودية بعودة سفير المملكة لدى لبنان، وليد بخاري، إلى بلاده، صباح اليوم السبت، على إثر استدعائه بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول اليمن.

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ونشرت صحيفة "عكاظ" على حسابها في "تويتر" خبر "عودة السفير السعودي لدى لبنان إلى المملكة صباح اليوم"، كما أكدت قناة الـ"LBCI" أنه وفقا لمعلوماتها، فإن "بخاري غادر الأراضي اللبنانية صباحا".

وكانت السعودية قد استدعت أمس الجمعة سفيرها في لبنان للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة، إثر تصريحات الوزير جورج قرداحي، حول اليمن، كما اتخذت إجراءات عدة بحق لبنان، لما اعتبرته "إساءة" و"تحيز" بحق السعودية والإمارات.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية الفضيحة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج "برلمان شعب" الذي بث على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

واعتبر قرداحي أن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: "هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟". ورد قرداحي: "أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات، ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات".

المصدر: "LBCI" +  "عكاظ" + RT

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