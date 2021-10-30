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صور وفيديوهات توثق القصف الإسرائيلي في وضح النهار لمواقع عسكرية في ريف دمشق

أخبار العالم العربي

صور وفيديوهات توثق القصف الإسرائيلي في وضح النهار لمواقع عسكرية في ريف دمشق
AP SANA
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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة الهجوم الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف اليوم السبت مواقع في ريف دمشق.

ويظهر أحد الفيديوهاتعمود دخان كثيفا يتصاعد إثر القصف في محيط بلدة الديماس حيث أكد نشطاء أن الهجوم استهدف اللواء 94.

ويوثق فيديو آخر لحظة ضرب صاروخ موقعا في محيط العاصمة السورية.

ووفقا للنشطاء، طالبت الغارات الإسرائيلية الجديدة أيضا منطقة قدسيا في ريف دمشق واستهدفت إما مستودعات أو قافلة لأسلحة تابعة لـ"حزب الله".

وأكد الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين جراء الهجوم.

وأشار بعض المراقبين إلى أن هذا الهجوم وقع في وضح النهار، خلافا عن سابقاته التي نفذت غالبا تحت غطاء الليل، ما قد يكون مؤشرا على أهمية الهدف الذي ضربته الصواريخ الإسرائيلية.

المصدر: وكالات

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