صور وفيديوهات توثق القصف الإسرائيلي في وضح النهار لمواقع عسكرية في ريف دمشق

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة الهجوم الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف اليوم السبت مواقع في ريف دمشق.

ويظهر أحد الفيديوهاتعمود دخان كثيفا يتصاعد إثر القصف في محيط بلدة الديماس حيث أكد نشطاء أن الهجوم استهدف اللواء 94.

ويوثق فيديو آخر لحظة ضرب صاروخ موقعا في محيط العاصمة السورية.

🏴‍☠️ مراسل يونيوز: أصوات انفجارات أتت من الجهة الغربية لدمشق وتصاعد دخان أبيض من جهة الديماس ومشروع دمر



🇸🇾 الإخبارية السورية:

يجري التحقيق في أسباب الإنفجارات غرب دمشق

لم يُبلغ عن تفعيل الدفاعات الجوية السورية.



🔵🔊اخبار•Com🔊🔵 pic.twitter.com/BwujrszZnl — 🔊اخبار.Com🔊 (@aboghazihneineh) October 30, 2021

ووفقا للنشطاء، طالبت الغارات الإسرائيلية الجديدة أيضا منطقة قدسيا في ريف دمشق واستهدفت إما مستودعات أو قافلة لأسلحة تابعة لـ"حزب الله".

📌 فعالیت پدافند ارتش عربی سوریه در "الدیماس" واقع در غرب دمشق، در پی حملات جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش اسرائیل به مواضع سپاه تروریستی قدس، حزب الله و تیپ ۹۴ ارتش عربی سوریه pic.twitter.com/XMa6UDIhHD — Farashgard Foundation (@FarashgardFdn) October 30, 2021

وأكد الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين جراء الهجوم.

وأشار بعض المراقبين إلى أن هذا الهجوم وقع في وضح النهار، خلافا عن سابقاته التي نفذت غالبا تحت غطاء الليل، ما قد يكون مؤشرا على أهمية الهدف الذي ضربته الصواريخ الإسرائيلية.

المصدر: وكالات