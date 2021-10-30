 
مباشر

الأردن يقرر ترحيل العمال الأجانب الغير حاصلين على لقاح كورونا اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل

أخبار العالم العربي

الأردن يقرر ترحيل العمال الأجانب الغير حاصلين على لقاح كورونا اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmgi

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أنها ستبعد العمالة الوافدة التي لم تتلق جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا من البلاد، إعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، أنه "سيصار الى اتخاذ اجراءات ‏مشددة بحق العمالة الوافدة التي لم تحصل على مطعوم كوفيد -‏‏19 جرعتين، اعتبارا من الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل، ومن ضمن هذه الاجراءات ابعاد غير ‏الحاصلين على المطعوم الى خارج البلاد".

إقرأ المزيد
الأردن.. 16 وفاة و1454 إصابة جديدة بكورونا
الأردن.. 16 وفاة و1454 إصابة جديدة بكورونا

وأضاف البيان أن ‏هذا القرار يأتي بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة ‏ولغايات تحصينهم ضد الإصابة بالعدوى وعدم نقلها للآخرين، ‏خاصة وأنه يسمح بالحصول على المطعوم مجانا ودون اشتراط ابراز إذن الاقامة أو تصريح العمل.

المصدر: بترا

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا