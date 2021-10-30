نجمة خليجية مشهورة تثير جدلا برقصة في الحمام وأزياء هالوين الجريئة! (فيديو)
أثارت الفنانة الكويتية، شوق الهادي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بأزيائها التي ارتدتها احتفالا بعيد الهالوين.
ولاقت شوق سيلا من الانتقادات بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات" ظهرت فيه بجبمسوت ضيق يشبه زي شخصية "سبايدرمان".
وظهرت الفنانة الكويتية وهي تستعرض الزي في أحد دورات المياه، بالرقص على أنغام أغنية أجنبية.
كما ارتدت زيا آخر، وهو عبارة عن فستان ذهبي قصير، وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر "انستغرام": "هذه المرأة المصارعة على وشك أن تقتلها".
قاربج الهالوين #شوق_الهادي البربوق 💅🏻 pic.twitter.com/fFApbt87x5— ⭐️ شيشانا المجد 💅🏻🇰🇼 (@shishana_almjd) October 28, 2021
وبسبب ما اعتبره الجمهور جرأة شديدة في إطلالتها، شبه البعض شوق الهادي بمودل روز السعودية، وكتبوا في تعليقاتهم إنها "مودل روز فرع الكويت".
وفي وقت سابق، أثارت الفنانة الكويتية الجدل برقصها مع النجم المصري محمد رمضان، في فيديو تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: RT
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