خلية الأزمة الوزارية في لبنان تعقد اجتماعا لبحث الأزمة الدبلوماسية مع السعودية عقب تصريحات قرداحي

تعقد خلية الأزمة الوزارية في لبنان، اليوم السبت، اجتماعا في وزارة الخارجية لبحث الأزمة الدبلوماسية مع السعودية، بناء على طلب رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي.

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وبدأ بالتوافد إلى هذا الاجتماع عدد من الوزراء، كما سيحضره مدير عام رئاسة الجمهورية، أنطوان شقير.

وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، قد أعلن أنه سيترأس خلية خاصة لـ"رأب الصدع" في ظل التوتر مع السعودية، معتبرا أن ما يحدث "مشكلة وليست أزمة".

ويأتي هذا الاجتماع على خلفية قرار السعودية والبحرين طرد سفيري لبنان لديها في ظل استمرار تدهور العلاقات بين الطرفين بسبب التصريحات التي أدلى بها قرداحي، قبل توليه الحقيبة الوزارية، حيث إن السعودية والإمارات "تعتديان على الشعب اليمني"، وإن الحوثيين "يمارسون الدفاع عن النفس".

المصدر: RT