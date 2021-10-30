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قيادي حوثي يدعو لمقاطعة المنتجات السعودية تضامنا مع لبنان

أخبار العالم العربي

قيادي حوثي يدعو لمقاطعة المنتجات السعودية تضامنا مع لبنان
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دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، إلى منع دخول الواردات السعودية إلى مناطق سيطرتها، ردا على قرار مماثل للرياض بحق البضائع اللبنانية.

وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر": "إذا منعت السعودية منتجات لبنان من أجل موقف وزير الإعلام جورج قرداحي، فأدعو الحكومة اليمنية الى الاجتماع الطارئ وإصدار قرار بمنع منتجات السعودية من دخول اليمن".

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وتوترت العلاقات بين السعودية ولبنان على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، سُجلت قبل توليه الوزارة الشهر الماضي، قال فيها إن جماعة "أنصار الله" (التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية) تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات السعودية"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

واستدعت السعودية سفيرها من لبنان، وطلبت مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال الـ48 ساعة ، وأعلنت إجراءات عقابية أخرى، بما في ذلك وقف جميع الواردات من لبنان. فيما اتخذت البحرين إجراءات مشابهة لإجراءات السعودية.

المصدر: RT

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