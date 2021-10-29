رئيس حزب "القوات اللبنانية": على الحكومة اتخاذ قرار "سريع وحاسم وواضح"

طالب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الأكثرية الحكومية في بلاده إلى اتخاذ قرار "سريع وحاسم وواضح" وذلك عقب القرارات السعودية تجاه لبنان.

وقال جعجع في حسابه عبر "تويتر" إن هناك "أزمة متدحرجة كبيرة جدا بين دول الخليج والحكومة اللبنانية"، وأضاف أن "الأكثرية الحكومية الحالية مدعوة إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح" دون أن يحدد قصده بذلك القرار، إلا أنه أضاف أن على الحكومة اتخاذه "لتجنيب الشعب اللبناني مزيدا من المآسي".

بعيدا من كل التنظيرات الفكرية التي نسمعها من البعض في الوقت الحاضر، هناك أزمة متدحرجة كبيرة جدا بين دول الخليج والحكومة اللبنانية.

إن الأكثرية الحكومية الحالية مدعوة إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح لتجنيب الشعب اللبناني مزيدا من المآسي. — Samir Geagea (@DrSamirGeagea) October 29, 2021

وقال جعجع في تغريدة ثانية "يكفي أن الأكثرية الحالية قد عطلت الحكومة في أول مشوارها، ولكن أن تذهب أبعد من ذلك وتعطل كل علاقات لبنان بمحيطه العربي فهذه مأساة كبرى ليس بعدها مأساة".

المصدر: RT