الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مناطق حدودية مع لبنان بالبقاء في المنازل إثر حادث أمني
Reuters RZ/LA
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وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة تعليمات لسكان المناطق الحدودية مع لبنان بالبقاء في منازلهم إثر تسجيل "حادث أمني".
وقالت هيئة البث الإسرائيلي "كان" إن "سكان عدة أحياء أمروا بالبقاء في منازلهم بعد الاشتباه في أن رجلا عبر سياجا حدوديا في المنطقة، فيما تجري قوات الجيش الإسرائيلي عمليات مسح".
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي أطلق عدة قنابل خفيفة بالقرب من بلدة المطلة بعد تحديد مكان مشتبه به في المنطقة.
תושבי כמה שכונות במטולה התבקשו להישאר בבתיהם בעקבות חשד שאדם חצה את הגדר במרחב. כוחות צה"ל מבצעים סריקות@rubih67pic.twitter.com/hNFYYcEM9l— כאן חדשות (@kann_news) October 29, 2021
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + RT
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