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الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مناطق حدودية مع لبنان بالبقاء في المنازل إثر حادث أمني

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مناطق حدودية مع لبنان بالبقاء في المنازل إثر حادث أمني
Reuters RZ/LA
الحدود اللبنانية مع بلدة المطلة بإسرائيل
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وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة تعليمات لسكان المناطق الحدودية مع لبنان بالبقاء في منازلهم إثر تسجيل "حادث أمني".

وقالت هيئة البث الإسرائيلي "كان" إن "سكان عدة أحياء أمروا بالبقاء في منازلهم بعد الاشتباه في أن رجلا عبر سياجا حدوديا في المنطقة، فيما تجري قوات الجيش الإسرائيلي عمليات مسح".

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي أطلق عدة قنابل خفيفة بالقرب من بلدة المطلة بعد تحديد مكان مشتبه به في المنطقة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + RT

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