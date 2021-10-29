الخارجية الليبية تلغي تعميما بشأن مزدوجي الجنسية

أعلنت السفارة الليبية بالعاصمة البريطانية إلغاء التعميم الصادر عن الخارجية الليبية بشأن عدم البت بطلبات الحصول على جواز سفر لمن حصل على صفة لاجئ أو اكتسب جنسية دولة أخرى باختياره.

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وكانت الخارجية الليبية قد أصدرت تعميما في 13 من أكتوبر الجاري، يقضي بعدم البت في طلبات الحصول على جواز سفر ليبي للرعايا الليبيين، الحاصلين على صفة لاجئ، في بلد الاغتراب، أو الذين اكتسبوا جنسية دولة أخرى باختيارهم.

يذكر أن القانون الليبي يحظر على المواطنين اكتساب جنسية دولة أخرى، كما يعد شرط عدم ازدواج الجنسية أحد شروط تقلد الوظائف العمومية في البلاد.

ناصر حاتم

المصدر: RT