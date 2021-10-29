إغلاق صفحة وزير مصري سابق بشكل مفاجئ بسبب مرتضى منصور

تفاجأ عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بغلق صفحة وزير الإعلام المصري السابق، أسامة هيكل، بعد نشرها شائعة وفاة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وكانت الصفحة قد أعلنت القبض على مخترق الحساب الشخصي لوزير الإعلام السابق أسامة هيكل بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، بعد نشر شائعة وفاة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وقالت هيكل على صفحته:" تمكنت مباحث الانترنت من القبض على مرتكب واقعة اختراق صفحتي ونشر اكاذيب في ساعات الصباح الاولى من اليوم"

وبالمواجهة اعترف المتهم بسرقه اكونت الصفحة مبررا استطلاعه بتهكير صفحات المشهورين، واعترف بتهكير جميع اكونتات الصحفين".

ونشرت صفحة وزير الإعلام السابق أسامة هيكل، رسالة جديدة بعد أن قامت أمس بنشر خبر وفاة مرتضى منصور، وتفاعل معها عدد من الشخصيات.

وقالت الصفحة، تم استرجاع الاكونت، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى الفور تبين أن الصفحة تم اختراقها بعد أن قامت أمل فوزي، زوجة الوزير المصري السابق أسامة هيكل، بكتابة تعليق على المنشور، يفيد أن الصفحة تم اختراقها ولا صحة لخبر وفاة مرتضى منصور.

المصدر: أخبار اليوم