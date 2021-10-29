السعودية تسجل 56 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة تسجيل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في المملكة منذ تفشي الجائحة إلى 548530 إصابة.

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وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 49 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الجائحة 537502 شخص.

وأكدت الصحة، تسجيل 2 حالتي وفاة جديدتين خلال اليوم الماضي، ليرتفع الإجمالي إلى 8790 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 49 حالة في المملكة.

المصدر: سبق