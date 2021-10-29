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السعودية تسجل 56 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

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السعودية تسجل 56 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة تسجيل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في المملكة منذ تفشي الجائحة إلى 548530 إصابة.

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وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 49 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الجائحة 537502 شخص.

وأكدت الصحة، تسجيل 2 حالتي وفاة جديدتين خلال اليوم الماضي، ليرتفع الإجمالي إلى 8790 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 49 حالة في المملكة.

المصدر: سبق

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