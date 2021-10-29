مستشار السيسي يعلق على علاقة سم العقارب بالقضاء على فيروس كورونا

أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، أن حقنة سم العقرب لا تعالج فيروس كورونا، ولا يوجد مرجع علمي يشير إلى ذلك.

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وأضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أنه إذا كانت هناك تجارب إكلينيكة سريرية موثقة ولها مرجعية علمية وطبية عن معالجة سم العقرب لكورونا يمكن الحديث بعدها عن ذلك، ولكن حتى هذه اللحظة هذا الكلام غير وارد ولا يوجد ما يؤيد أو يساهم في تأييد هذا الكلام.

المصدر: الوطن