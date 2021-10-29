صحيفة "التايمز": الأميرة هيا قد تحصل على أكثر من نصف مليار دولار من محمد بن راشد

بدأت قضية طلاق الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين من زوجها السابق حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، يوم الأربعاء، في أكبر قضية طلاق على الإطلاق في تاريخ بريطانيا.

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وقالت صحيفة "التايمز" في تقرير لها أمس الخميس، إن الأميرة الأردنية البالغة من العمر 47 عاما وصلت يوم الأربعاء إلى المحكمة، وتطالب بحصة من ثروة زوجها حاكم دبي البالغ من العمر 72 عاما، وتسعى إلى تسوية بعد انهيار زواجهما.

وأضافت الصحيفة أن جلسة استماع لا تزال سرية، وستعقد على مدى 10 أيام في المحكمة العليا، برئاسة القاضي مور، وستقرر حجم المبلغ الذي ستحصل عليه الأميرة وولديها.

ويتوقع الخبراء قبل بدء التسوية المالية أنها قد تزيد عن الـ 450 مليون جنيه إسترليني (615 مليون دولار)، التي منحتها محكمة بريطانية عام 2017 إلى تاتانيا أخميدوفا، زوجة الملياردير الروسي السابقة فرخد اخميدوف، وتم تخفيض المبلغ إلى 150 مليون في شهر يوليو.

وتمثل الأميرة في القضية، المحامية فيونا شاكلتون، وهي من أبرز محامي الطلاق في بريطانيا، ومن بين زبائنها الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني والراحلة الأميرة ديانا.

وفي وقت سابق، أصدر القضاء البريطاني حكما يقول إن حاكم دبي استخدم برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على زوجته السابقة.

وأضافت المحكمة أن حاكم دبي حاول شراء عقار معروض للبيع في بريطانيا قرب عقار هيا في إطار "حملة ترويع وتهديد مستمرة" استهدفت الأميرة هيا خلال معركة حضانة أطفالهما.

وتزوج الشيخ الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس الإمارات، الأميرة التي سبق أن عملت عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية، في عام 2004، ولهما طفلان، الجليلة التي تبلغ 13 عاما وزايد الذي يبلغ 9 سنوات.

وانفصل بن راشد عن هيا، وهي أخت العاهل الأردني، الملك عبد الثاني بن الحسين، في فبراير 2019 وانتقلت في أبريل العام ذاته إلى المملكة المتحدة سرا رفقة طفليهما، ما تسبب في معركة قضائية مستمرة حول الحضانة حيث يدعمها حاليا القضاء البريطاني.

المصدر: The Times