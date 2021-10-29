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نائب إسباني يقول إن وزير الخارجية المغربي "انتهك" المجال الجوي الجزائري بطائرة إسبانية

أخبار العالم العربي

نائب إسباني يقول إن وزير الخارجية المغربي
Reuters
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
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قال النائب بالبرلمان الإسباني، كارليس موليت، إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة استخدم طائرة خاصة إسبانية عبر الأجواء الجزائرية في طريقه للمشاركة في القمة الإفريقية في رواندا.

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وأوضح موليت في تغريدة على حسابه الرسمي أن بوريطة استخدم طائرة إسبانية للتمكن من المرور عبر المجال الجوي الجزائري، المحظور على الطائرات المغربية.

ووجه سؤالا لحكومة بلاده حول سبب السماح للوزير المغربي باستخدام الطائرة الإسبانية، رغم معرفتها بالخلاف القائم بين الجزائر والمغرب. ونشر النائب نوع الطائرة الإسبانية المستعملة، ومسارها من المغرب إلى رواندا، مرورا بالأجواء الجزائرية.

وفي مراسلته لحكومة بلاده، التي نشر نصها عبر صفحته في "تويتر"، وجه النائب الاسباني سؤالا حول ما اذا كانت الجزائر ستتحرك ضد "هذا الانتهاك المغربي" ام لا.

واستقبل رئيس جمهورية رواندا، بول كاغامي، يوم الثلاثاء الماضي في كيغالي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

ويقوم بوريطة بزيارة إلى رواندا بمناسبة الاجتماع الوزاري التحضيري الثاني للقمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها في فبراير المقبل ببروكسل، والتي أجرى على هامشها محادثات ثنائية مع عدة وزراء خارجية لدول إفريقية وأوروبية.

يذكر أن المجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد قرر غلق المجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، والتي تحمل رقم تسجيل مغربيا، بسبب "استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي".

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، وكثفت المراقبة الأمنية على حدودها، بسبب "سلسلة من المواقف والتوجهات العدائية التي قامت بها المملكة المغربية"، حسب ما اعلنه الجانب الجزائري.

المصدر: RT

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