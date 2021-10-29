مصر تسجل ارتفاعا في وفيات وإصابات كورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة يوم الخميس.

وتشير الأرقام المسجلة في الـ24 ساعة الأخيرة إلى تسجيل ارتفاع في الإصابات والوفيات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 907 إصابات و53 وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 328209 من ضمنهم 276801 حالة تم شفاؤها، و18483 حالة وفاة".

المصدر: "رويترز"