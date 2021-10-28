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المغرب.. إسباني يقتحم بسيارته قسم الحالات المستعجلة في مستشفى بالرباط (فيديو)

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المغرب.. إسباني يقتحم بسيارته قسم الحالات المستعجلة في مستشفى بالرباط (فيديو)
اسباني يقتحم مستشفى في المغرب
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اقتحم سائح إسباني بسيارته قسم الحالات المستعجلة في مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة المغربية الرباط، وفق ما نقله موقع "هسبريس" اليوم الخميس.

وأظهر مقطع فيديو متداول اقتحام شخص على متن سيارته قسم الحالات المستعجلة بالمستشفى، ما أحدث هلعا لدى الطاقم الصحي وزوار المستشفى.

ونقل موقع "هسبريس" عن مصادر أن الأمر يتعلق بمواطن إسباني تتابع والدة زوجته العلاج بالمستشفى الذي اقتحمه.

ويخضع السائح حاليا للتحقيق من قبل مصالح الشرطة القضائية لتحديد خلفيات ارتكاب هذا الحادث.

المصدر: "هسبريس"

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