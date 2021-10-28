وزارة الاقتصاد اللبنانية تنفي صحة أخبار عن رفع سعر الخبز

نفت وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان ما ينشر من أخبار حول رفع سعر ربطة الخبز، وأكدت أن سعرها ما زال على حاله.

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وقالت الوزارة في بيان إنها تنفي "نفيا قاطعا" ما يتم تداوله عن تحديد سعر جديد لربطة الخبز.

وأكدت الوزارة أن السعر الرسمي للربطة الواحدة في الفرن "لا يزال حتى اليوم على حاله وهو 6500 ليرة لوزن 850 غراما و4500 ليرة لوزن 400 غرام".

وكانت وسائل إعلام وصفحات إخبارية لبنانية قالت إن الوزارة حددت سعر الخبز اللبناني "الأبيض" في المتاجر بـ 11 ألف ليرة، للحجم الكبير، و8 آلاف ليرة للحجم المتوسط.

يذكر أن الوزارة أجرت عدة زيادات على سعر الخبز هذا العام، وذلك وسط أزمة اقتصادية جعلت خبراء يحذرون من تدهور في المستوى المعيشي.

المصدر: "الوكالة الوطنية" + RT