أول تعليق للنائب اللبناني جميل السيد على إدراج اسمه في قائمة العقوبات الأمريكية

أعلن النائب اللبناني جميل السيد أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم غد الجمعة للحديث عن إدراج اسمه في قائمة العقوبات التي أعلنتها واشنطن اليوم وشملت 3 شخصيات لبنانية.

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وقال مدير عام الأمن اللبناني السابق، عبر "تويتر" إنه لن يعلق اليوم على "ما يُسمّى العقوبات الأميركية".

ودعا وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لمؤتمر صحفي في قاعة الصحافة في مجلس النواب غدا الجمعة 29/10/2021 الساعة 12 ظهرا.

اليوم لن يكون لي تعليق على ما يُسمّى العقوبات الأميركية،

وأدعو وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لمؤتمر صحفي في قاعة الصحافة في مجلس النواب غداً الجمعة 29/10/2021 الساعة ١٢ ظهراً..

يرجى من كل وسائل الاعلام ملاقاتنا هناك — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) October 28, 2021

وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات طالت، إضافة إلى السيد، كلا من رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، وحمّلتهم المسؤولية عن "تحقيق مكاسب شخصية من الفساد المتفشي والمحسوبية في لبنان وإثراء الذات على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة".

المصدر: RT