وسائل إعلام: جنود اقتحموا منزل "آمر منطقة طرابلس العسكرية" في ليبيا (فيديو)

أفادت وسائل إعلام ليبية بأن "جنودا تابعين للكتيبة 444 مشاة" اقتحموا منزل آمر "منطقة طرابلس العسكرية"، اللواء عبد الباسط مروان.

وأظهر مقطع فيديو لكاميرات المراقبة المنزلية قيام أربعة أشخاص يرتدون بدلات عسكرية باقتحام منزل مروان بمنطقة سوق الجمعة، ومطاردة نجله الذي حاول منعهم من دخول الباحة الخارجية للمنزل، قبل أن يغادروا المنزل بعد لحظات من الاقتحام.

ورجحت وسائل إعلام ليبية وقوف "جنود تابعين للكتيبة 444 مشاة" التي يقودها محمود حمزة وراء العملية "بسبب مناصبة الأخير العداء لمروان على خلفية دعمه للهجوم الذي شنته تشكيلات مسلحة تابعة لجهاز دعم الاستقرار، مطلع سبتمبر الماضي، على مقرات الكتيبة 444 جنوب العاصمة".

المصدر: "ليبيا أخبار" + "218tv"