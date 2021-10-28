وزير الدفاع المصري يشهد تدريبات لوحدات من الجيش بالذخيرة الحية

شهد وزير الدفاع المصري محمد زكي، المرحلة الرئيسة للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية، والذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني.

وألقى قائد الجيش الثالث الميداني كلمة، أكد خلالها على "الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للجيش الثالث الميداني، ليظل دائماً على استعداد تام لتنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية المكلفين بها وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي للحفاظ على الوطن وصون مقدساته".

وبدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المشروع وملخص الأعمال السابقة، كما تضمنت المرحلة تنفيذ أعمال الإسقاط والإبرار الجوي لعناصر المظلات، تلى ذلك قيام المقاتلات والطائرات متعددة المهام بتنفيذ طلعات الاستطلاع والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات وتدمير الاحتياطات المعادية بمساندة المدفعية، وباستغلال التمهيد والنيران قامت القوات المهاجمة باقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتدمير الأهداف المعادية بدقة عالية وتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة، وذلك بمعاونة طائرات الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات، وقامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة.

المصدر: RT