متظاهرون من فلسطينيي 48 يغلقون طريق تل أبيب السريع احتجاجا على تفشي الجريمة

أغلق متظاهرون من فلسطينيي 48، اليوم الخميس، طريقا سريعا في إسرائيل احتجاجا على تفشي الجريمة والعنف داخل المجتمع الفلسطيني.

وأسفرت المظاهرة التي شارك فيها نواب عن القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية في الكنيست، وأهالي عدد من ضحايا الجرائم في المجتمع الفلسطيني، أسفرت عن إغلاق الطريق رقم 6.

وانطلق المتظاهرون بسيارات من كفر قرع متوجهين إلى تل أبيب.

وصرح النائب في الكنيست، أسامة السعدي، بأن المتظاهرين يبعثون إلى الحكومة برسالة واضحة مفادها أن المواطنين الفلسطينيين يرفضون المعادلة القائمة والمستوى الحالي من تفشي الجريمة في مجتمعهم.

وقال: "لن يكون هناك أمن واستقرار في البلدات اليهودية طالما شلال الدم مستمر في البلدات العربية، ولا خيار لنا سوى الانتصار على الجريمة".

المصدر: RT + vesty.co.il