ممثل الأمم المتحدة الخاص يعرض على البرهان المساعدة في التوصل لتسوية سياسية
Reuters
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أعلن ممثل منظمة الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، أنه اجتمع مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء، وعرض عليه تسهيل التوصل لتسوية سياسية في السودان.
وقالت البعثة الأممية إن الممثل الخاص للمنظمة في السودان التقى البرهان وحثه على تهدئة الأوضاع في البلاد، كما طلب منه السماح بالوصول إلى المحتجزين والإفراج عنهم.
وعرض بيرتيس "مساعدته في تسهيل التوصل إلى تسوية سياسية من أجل استعادة الشراكة الانتقالية" (بين الجناحين العسكري والمدني).
المصدر: رويترز
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