الأسد يصدر أمرا إداريا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة العسكرية لبعض فئات الجيش السوري

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، أمرا إداريا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من بداية عام 2022.

وتضمن قرار إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين وفقا لما يلي :

أ‌- الضباط (المُحتفظ بهم والمُلتحقون بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31/12/2021 ضمنا.

ب‌- الأطباء البشريون الأختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31/12/2021 ضمناً، يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.

كما يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من 1/1/2022 وفقا لما يلي:

صف الضباط والأفراد (المُحتفظ بهم والمُلتحقين بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من 6 سنوات ونصف حتى تاريخ 31/12/2021 ضمنا.

المصدر: سانا