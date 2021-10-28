النيابة العامة اللبنانية تحفظ الشكوى المقدمة ضد نصرالله

أعلنت النيابة العامة اللبنانية، اليوم الخميس، حفظ الشكوى المقدمة ضد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، على خلفية أحداث الطيونة التي أدت إلى مقتل 7 أشخاص.

وقالت النيابة العامة إن "الشكوى التي تتضمن تعدادا للعديد من الجرائم، لا تحدد أي فعل مادي منسوب لنصرالله بصورة شخصية"، معلنة أنها قررت حفظ الشكوى "لعدم وجود ما يبرر اتخاذ أي إجراء جزائي بشأنها".

حفظ النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الشكوى المقدمة ضد الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله pic.twitter.com/L03mpAWgA5 — النيابة العامة اللبنانية (@ProsecutorGenLB) October 28, 2021

وكان أهالي منطقة عين الرمانة تقدموا يوم الإثنين الماضي، بدعوى قضائية ضدّ نصرالله وكل من يظهرهم التحقيق فاعلين أو مشتركين أو محرضين أو متدخلين أو مندسين أو متواطئين أو مرهبين ولآخر الدرجات القانونية، على إثر الأحداث الأخيرة في الطيونة.

الصورة من "تويتر"

المصدر: RT