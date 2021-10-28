بمشاركة فنان مصري شهير.. إعلان "مسيئ" لأحد المطاعم يثير غضبا في السعودية! (فيديو)

هاجم رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، إعلان أحد المطاعم المشهورة في المملكة، لاستخدامه مصطلحات غير لائقة.

وتفاعل آل الشيخ مع تغريدة المخرج فهد الاسطاء، أمس الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي انتقد فيها الإعلان بقوله: "وقاحة شديدة مؤسفة وغباء كبير تعزير هذا النوع من الكوميديا التافهة".

بدوره، قال رئيس الهيئة العامة للترفيه على الإعلان: "إعلان تافه، ومعيب، وثقيل دم، ومسيء".

وأثار الإعلان ردود فعل غاضبة في صفوف المشاهدين، الذين اعتبروا أنه يتضمن ايحاءات خادشة ومعيبة، وتلاعب بالكلمات بين النجم المصري بيومي فؤاد وجليسه، اللذين ظهرا في الفيديو.

اعلان تافه! ومعيب ! وثقيل دم ! ومسيء!!! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 27, 2021

أثار إعلان أحد المطاعم الشهيرة في #السعودية موجة غضب بين المشاهدين لاستخدامه مصطلحات غير لائقة.#اعلان_لفة#laffapic.twitter.com/20IaZ9gsmR — News Celebr أخبار المشاهير (@NewsCelebr) October 28, 2021

المصدر: RT