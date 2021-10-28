 
مباشر

مصادر طبية سودانية: مقتل 7 متظاهرين منذ استيلاء الجيش على السلطة الاثنين الماضي

أخبار العالم العربي

مصادر طبية سودانية: مقتل 7 متظاهرين منذ استيلاء الجيش على السلطة الاثنين الماضي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlx0

أعلن مدير الطب الشرعي السوداني، هشام فقيري، اليوم الخميس، أن 7 متظاهرين قتلوا منذ استيلاء الجيش على السلطة، يوم الاثنين الماضي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن فقيري أن "جثث 7 متظاهرين وجثة جندي من قوات الدعم السريع دخلت إلى المشارح في الأيام التالية، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة".

ويشهد السودان مظاهرات واحتجاجات رافضة لاستيلاء الجيش على السلطة، ومنددة بحملة الاعتقالات التي طالت أعضاء في حكومة عبد الله حمدوك، وكذلك قيادات مدنية.

المصدر: أ ف ب

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا