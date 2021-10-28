مصادر طبية سودانية: مقتل 7 متظاهرين منذ استيلاء الجيش على السلطة الاثنين الماضي
Reuters
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أعلن مدير الطب الشرعي السوداني، هشام فقيري، اليوم الخميس، أن 7 متظاهرين قتلوا منذ استيلاء الجيش على السلطة، يوم الاثنين الماضي.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن فقيري أن "جثث 7 متظاهرين وجثة جندي من قوات الدعم السريع دخلت إلى المشارح في الأيام التالية، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة".
ويشهد السودان مظاهرات واحتجاجات رافضة لاستيلاء الجيش على السلطة، ومنددة بحملة الاعتقالات التي طالت أعضاء في حكومة عبد الله حمدوك، وكذلك قيادات مدنية.
المصدر: أ ف ب
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