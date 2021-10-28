الكشف عن تفاصيل جديدة حول الإنذار العاجل على متن طائرة متجهة من القاهرة إلى موسكو

كشف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار عمرو أبوالعنين، كواليس رسالة التهديد الكاذبة لطائرة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى العاصمة الروسية موسكو.

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وأوضح أبوالعنين، أنه في حالة الاشتباه بوجود أي تهديد لسلامة الطائرة يجرى التعامل معه بمنتهى الجدية، إلى أن تثبت سلبيته، لافتا إلى أن "ما حدث هو أن طائرة إيرباص 220 تابعة للشركة توجهت من مطار القاهرة الدولي لأحد المطارات بموسكو، وبعد الاقلاع وجد أحد الركاب كيسا توضع فيه المخلفات في الجيب الخلفي، ومكتوبا عليه تهديد بوجود قنبلة على الطائرة".

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه جرى إبلاغ طاقم الضيافة، الذي أخبر قائد الطائرة، الذي نفذ بدوره الإجراءات المتبعة، واتخذ طريق العودة لمطار القاهرة مرة أخرى، لافتا إلى أن الطائرة هبطت بسلام، ووضعت في منطقة معزولة، وجرى إنزال الركاب على وجه السرعة، وفتشت القوات الأمنية المركبة الجوية بواسطة الكلاب البوليسية المدربة، وكذلك حقائب الركاب، وتبين سلبية البلاغ.

ولفت الطيار عمرو أبوالعنين، إلى أن بعض الركاب استاؤا بسبب العودة والتأخير، مشددًا على أهمية سلامتهم وأمنهم، وأن ذلك في المقام الأول، مؤكدا أن إهمال هذه الإجراءات قد يوقف نشاط الشركة عالميًا، ويخضعها لغرامات شديدة وإنذارات، منوها بأن ما فعلوه هو الاجراءات التي يجب اتخاذها بمنتهى الجدية.

وأضاف أبوالعنين أن السلطات الأمنية تحقق في الواقعة، وأن الجميع سيخضع لاستجواب السلطات الأمنية، منهم بعض العاملين في شركة مصر للطيران، وكل من تعامل مع الطائرة في الرحلات السابقة: "ممكن تكون متسابة في رحلة قبل كده على سبيل الدعابة والهزار".

المصدر: الوطن