محكمة لبنانية تحكم على سوري بالأشغال الشاقة المؤبدة لقتاله ضد الجيش اللبناني

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة، مع التجريد من الحقوق المدنية، وغرامة مالية، بحق مواطن سوري لقتاله ضد الجيش اللبناني.

وقررت المحكمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، الحكم على السوري، خالد عبد الحميد البكور، بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، مع التجريد من الحقوق المدنية، وغرامة مالية قدرها 500 ألف ليرة لبنانية، وإلزامه بتقديم بندقيته الحربية.

وورد في حيثيات الحكم أنه، على الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم البكور على الإنتماء الى التنظيمات الإرهابية واستلامه أسلحة حربية منها والمشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني في عرسال، وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين لبنانيين وسرقة وتحطيم محتويات مخفر عرسال.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام