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ليبيا..إحالة عشرات المصريين إلى النائب العام على خلفيه دخولهم البلاد بشكل غير شرعي

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ليبيا..إحالة عشرات المصريين إلى النائب العام على خلفيه دخولهم البلاد بشكل غير شرعي
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أحالت السلطات الليبية 44 مهاجرا مصريا غير شرعي إلى النائب العام، حيث قامت وحدة التحري وجمع المعلومات التابعة لجهاز مكافحة الهجرة باحتجازهم في مركز إيواء طرابلس.

وبحسب المصادر، فإن هؤلاء المهاجرين المصريين كانوا مجتمعين في مخزن للهجرة الى أوروبا ودخلوا إلى ليبيا بطريقة غير قانونية.

وقالت المصادر  أنه سيتم إحالة المصريين المحتجزين إلى نيابة الهجرة بمكتب النائب العام.

ليبيا..إحالة عشرات المصريين إلى النائب العام على خلفيه دخولهم البلاد بشكل غير شرعي

ليبيا..إحالة عشرات المصريين إلى النائب العام على خلفيه دخولهم البلاد بشكل غير شرعي

ليبيا..إحالة عشرات المصريين إلى النائب العام على خلفيه دخولهم البلاد بشكل غير شرعي

ليبيا..إحالة عشرات المصريين إلى النائب العام على خلفيه دخولهم البلاد بشكل غير شرعي

المصدر: RT

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