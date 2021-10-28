رئيس مجلس إدارة "mbc" شاجبا مواقف قرداحي: تعبر عن آراء سياسية منحازة ومنحرفة
استنكر رئيس مجلس إدارة "مجموعة mbc" السعودية وليد بن إبراهيم آل إبراهيم مواقف وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التي اعتبر فيها أن "السعودية والإمارات يعتديان على الشعب اليمني".
وشجب آل إبراهيم في بيان له "بأشد العبارات"، المواقف الأخيرة التي أطلقها قرداحي في مقابلات تلفزيونية، مستنكرا ما ساقه من "اتهامات مغرضة" استهدفت السعودية تحديدا، وكذلك الإمارات.
واعتبر أن تلك المواقف الصادرة عن قرداحي "مستغربة جدا وغير مقبولة بتاتا".
وأضاف أن هذه المواقف "لا تعبر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها، والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة، والعابرة للحدود والقيود، في لبنان واليمن والعراق وغيرها من الدول العربية التي تخضع لمنطق الإرهاب وسطوة السلاح".
المصدر: "العربية"
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