أبو الغيط : هناك تلاعب من الدول الرئيسية بمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي

علّق أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على قرار مجلس الأمن الأخير حول سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن هناك دولا في المجلس "تتلاعب" في هذا الملف.

وفي تصريح لقناة "صدى البلد" قال أبو الغيط إن "مجلس الأمن كان حريصا في تناوله هذا الموضوع، ولولا قوة مصر والسودان ربما كان هناك صعوبة أمامه لاتخاذ موقف".

وأضاف أن "مجلس الأمن له إجراءات محددة تبدأ بقرار وتنتهى ببيان يقرأ ولا يطبع".

ولفت إلى أنه "يجب أن يكون هناك توافق بين الدول الرئيسية، حتى يكون هناك قرار من مجلس الأمن، ولكن هناك تلاعب من الدول الرئيسية بمجلس الأمن بشأن أزمة السد".

وأشار إلى أنه "في زيارته الأخيرة لمجلس الأمن أكد أنه لا داع لدفع الأطراف في أزمة السد للإضرار باستقرار المنطقة".

واعتبر أن "مجلس الأمن الدولي لم يتصرف مثلما تفرضه مسؤولياته ولكن تصرف لمصالح أطرافه".

المصدر: "صدى البلد"