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مصر.. السيسي يفاجئ على الهواء مباشرة طفلا حافظا للقرآن وهذا ما قاله له (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. السيسي يفاجئ على الهواء مباشرة طفلا حافظا للقرآن وهذا ما قاله له (فيديو)
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الطفل أحمد تامر حافظ القرآن الكريم، باتصال هاتفي على الهواء مباشرة مشيدا بإنجازه.

وقال السيسي في مداخلة هاتفية عبر قناة "MBC مصر" مساء الأربعاء خلال استضافة الطفل تامر: "استأذن والدك الحضور في أول افتتاح مشروع لتكون الشيخ بتاعنا وتتلو ما تيسر من القرآن".

وأضاف: "أنا زي جدك، وأهنئك على حفظ القرآن الكريم وهو أقدس وأكرم كلام".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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