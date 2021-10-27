وزير الرياضة الليبي: مجموعة مسلحة اقتحمت مقر الوزارة في طرابلس
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أعلن وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي أن "مجموعة مسلحة اقتحمت مقر الوزارة في العاصمة طرابلس واعتدت على العاملين فيها".
وقال الجويفي عبر "فيسبوك"، إن "مجموعة خارجة عن القانون اقتحمت مقر وزارة الرياضة في مدينة طرابلس أثناء ساعات الدوام، واعتدت على العاملين هناك".
وأعرب عن إدانته لهذا التصرف، مطالبا وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الحادث وملاحقة مرتكبيه.
المصدر: RT
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