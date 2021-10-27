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اللجنة العسكرية الليبية تعلن التحضير لاجتماع في مصر مع الدول التي لديها قوات في ليبيا

أخبار العالم العربي

اللجنة العسكرية الليبية تعلن التحضير لاجتماع في مصر مع الدول التي لديها قوات في ليبيا
Globallookpress
علم ليبيا
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أعلن عضو اللجنة العسكرية 5+5 التابع للقيادة العامة بالجيش الليبي الفريق الهادي الفلاح، عن التحضير لاجتماع في مصر مع الدول التي لديها قوات في جنوب ليبيا.

وقال الفلاح في تصريحات صحفية إن "اللجنة العسكرية 5 + 5  تجهز لاجتماع في مصر مع الدول التي لديها مرتزقة في ليبيا بالمنطقة الجنوبية، للوصول إلى آلية إخراجها دون تشكيل خطر على هذه الدول".

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وأضاف أن "المراقبين لم يبدأوا عملهم بعد، وسيباشرونه قريبا بعد اجتماع اللجنة وبالتزامن مع البدء في إخراج المرتزقة، واجتماعنا المقبل سيناقش إمكانية فتح الطريق العام الرابط بين منطقة الهيشة وبلدية الجفرة".

المصدر: RT

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