وسائل إعلام سورية: تركيا تعزز نقاط تمركزها بريف إدلب بـ200 عربة عسكرية

قالت وسائل إعلام سورية يوم الأربعاء إن الجيش التركي، عزز نقاط تمركزه في ريف إدلب الغربي بإدخاله 200 آلية عسكرية من معبر خربة الجوز غير الشرعي مع محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

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ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر أهلية وإعلامية قولها إن "أكثر من 200 آلية تابعة لقوات الاحتلال التركي محملة بأسلحة نوعية وذخائر ومواد لوجستية دخلت عبر معبر خربة الجوز غير الشرعي على دفعتين".

وأضافت أن "الآليات انتشرت في ريف إدلب الغربي وجبل الزاوية إلى الشمال الغربي من المحافظة وذلك لتعزيز نقاط احتلاله وتقديم الدعم المباشر للتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالنظام التركي وتنفيذ أجنداته العدوانية ضد السوريين في المناطق التي ينتشرون فيها".

وأشارت صحيفة "الوطن" إلى أن القوات التركية أدخلت يوم الثلاثاء تعزيزات عسكرية شملت آليات ومدرعات وناقلات جند وأسلحة نوعية وإمدادات لوجستية، مشيرة إلى أنها وصلت للمسلحين في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

المصدر: وسائل إعلام سورية