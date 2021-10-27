"رويترز": الجيش السوداني يقيل مدير سلطة الطيران المدني

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في قطاع الطيران السوداني قولها إن "الجيش أقال إبراهيم عدلان، المدير العام لسلطة الطيران المدني".

تواصلت التظاهرات في الخرطوم لليوم الثالث، وصعّدَ تجمع المهنيين السودانيين احتجاجاته.

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فيما بدأت في الخرطوم مشاورات لاختيار رئيس وزراء مستقل بعد أيام من حل الجيش مجلسي الوزراء والسيادة وإعلان حالة الطوارئ.

المصدر: "رويترز" + RT