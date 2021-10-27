السيسي: عايز أقابل ربنا وهو فرحان بيا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يدعو الله.

وخلال مقطع الفيديو وجه السيسي كلمته للمواطنين: "إذا كنت تحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتأدب بأدبه".

وأظهر مقطع الفيديو بعض كلمات للرئيس السيسي، قائلا :"والله ربنا مطلع عليا، والله والله والله حقي هخده عند ربنا، لأنه المطلع، واللي شايف، ومش بخاف إلا من ربنا، وعايز أقابل ربنا، وهو راضي عني، وهو فرحان بيا".

وتابع السيسي قائلا: "المكان اللي تجلى فيه المولى عز وجل مش موجود في مكان في الكرة الأرضية كلها غير مصر، وده شرف كبير أوي، وطول ما ربنا معانا حامي البلد دي".

وأَضاف الرئيس المصري: "يارب يمكن ميكونش ليا خاطر عندك، بس استحلفك بخواطر من لهم خاطر عندك، أن تهدينا، وترحمنا، وتكرمنا، وتنصرنا، وتعطف علينا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية