مؤسسة النفط الليبية تعلن عن تسرب في الأنابيب يحتاج بضعة أيام للصيانة
Reuters
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أعلنت إدارة الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن تسريبا كبيرا في خط الأنابيب المودي إلى مرفأ السدرة أدى إلى إغلاق الخط، الذي سيحتاج لأعمال صيانة قد تستغرق بين 7 و10 أيام.
وذكرت الإدارة أن إغلاق الخط سيتسبب في انخفاض شحنات الخام الليبية بواقع 200 ألف برميل يوميا، وأن سبب التسريب هو عدم وجود ميزانية.
ورفض البرلمان الليبي ميزانية عام 2021 المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط بالفعل هذا العام إن مشكلات تتعلق بالميزانية تسببت في انخفاض الانتاج.
المصدر: "رويترز"
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