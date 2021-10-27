مراسلنا: هجوم على قوة أمنية عراقية في صلاح الدين

أفاد مراسل RT في العراق اليوم الأربعاء بأن قوة أمنية عراقية تعرضت لهجوم مسلح في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكر مراسلنا، أن قذيفة هاون سقطت على فوج صلاح الدين في ناحية الصينية بقضاء بيجي.

وأضاف، أن الهجوم أسفر عن إصابة جندي بجروح.



المصدر: RT