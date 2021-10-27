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بوريل يهنئ حمدوك ويحذر العسكر من "خيانة الثورة"

أخبار العالم العربي

بوريل يهنئ حمدوك ويحذر العسكر من
AP Ronald Wittek
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أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل إجراءه اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك بعد إفراج العسكريين عنه.

وذكر بوريل في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" أنه أعرب لحمدوك عن "دعمه للعودة إلى الانتقال المدار من قبل المدنيين سبيلا وحيدا للمضي قدما في السودان".

وتابع: "سيمثل أي شيء سوى ذلك خيانة لتطلعات الشعب الذي قاد الثورة قبل عامين. لا نريد أن يعود السودان إلى الساعات المظلمة من تاريخه".

في غضون ذلك، نشرت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية عبر "تويتر" مقاطع من كلمة ألقاها بوريل أمس في ختام مؤتمر صحفي وزاري مشترك بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في عاصمة رواندا مدينة كيغالي.

ووصف المفوض الأوروبي خطوات العسكريين السودانيين بأنها "خيانة للثورة وللانتقال ولمطالب الشعب المشروعة للسلام والعدالة والنمو الاقتصادي"، مشيرا إلى أن ما يشهده السودان حاليا يمثل خطوة إلى الوراء عما أنجزته "الثورة الديمقراطية" في هذا البلد.

المصدر: RT

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