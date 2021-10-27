مصر.. السيسي يصدر قرارا بشأن رئيس الأركان السابق بعد تعيين خليفة له
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قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتعيين الفريق محمد فريد حجازي، مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.
وجاء تعيين رئيس الأركان السابق مستشارا للرئيس المصري بعد تعيين رئيس أركان حرب الجيش المصري أسامة عسكر خليفة له.
وشغل الفريق عسكر منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وقائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء.
وتخرج عسكر في الكلية الحربية، وحصل على جميع الفرق الحتمية بسلاح المشاة، وتولى منصب رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى، وقائد الجيش الثالث الميداني.
المصدر: الوطن
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