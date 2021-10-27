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الجيش الإسرائيلي يعتقل راعيا لبنانيا اجتاز الحدود

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل راعيا لبنانيا اجتاز الحدود
Reuters
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء اعتقال راعي أغنام اجتاز الحدود من جهة لبنان وتم نقله للتحقيق لدى قوات الأمن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر": "اعتقلت قوات جيش الدفاع التي كانت في كمين منظم في منطقة الحاصباني راعي أغنام اجتاز الحدود من جهة لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وتم نقله للتحقيق لدى قوات الأمن".

وأفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن "دورية تابعة للجيش الإسرائيلي خطفت القاصر إبراهيم المحمد (16 عاما) خلال قيامه برعي الماشية قبالة متنزهات الوزاني واقتادته إلى داخل الحدود".

المصدر: RT

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