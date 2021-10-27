مصر.. الأزهر يدين هجوم "داعش" على قرية في ديالى العراقية

أدان الأزهر وإمامه أحمد الخطيب "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس، على قرية "بني تميم" في محافظة ديالى شرقي العراق، وأسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 6 آخرين.

وفي بيان عبر "فيسبوك" شدد الأزهر على أن "استباحة دماء الآمنين الأبرياء، إرهاب غادر يتنافى مع قيم الأديان والإنسانية، الأمر الذي يستوجب تكاتف الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية".

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وأعرب البيان عن تضامن الأزهر "مع العراق الشقيق، قيادة وشعبا، في وجه هذا الإرهاب الغاشم".

وتقدم الخطيب في البيان "بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا"

المصدر: RT