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مصر.. الأزهر يدين هجوم "داعش" على قرية في ديالى العراقية

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مصر.. الأزهر يدين هجوم
Reuters
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أدان الأزهر وإمامه أحمد الخطيب "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس، على قرية "بني تميم" في محافظة ديالى شرقي العراق، وأسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 6 آخرين.

وفي بيان عبر "فيسبوك" شدد الأزهر على أن "استباحة دماء الآمنين الأبرياء، إرهاب غادر يتنافى مع قيم الأديان والإنسانية، الأمر الذي يستوجب تكاتف الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية".

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وأعرب البيان عن تضامن الأزهر "مع العراق الشقيق، قيادة وشعبا، في وجه هذا الإرهاب الغاشم".

وتقدم الخطيب في البيان "بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا"

المصدر: RT

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