تحديد موعد محاكمة في دعوى ضد حاكم مصرف لبنان بتهم "زعزعة الثقة بالعملة الوطنية والإخلال الوظيفي"

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأنه تم تحديد بدء المحاكمة في دعوى مقامة ضد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في فبراير المقبل.

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وفي التفاصيل، أشارت الوكالة إلى أن القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، غريس طايع، حددت جلسة بتاريخ 8 فبراير 2022، لبدء المحاكمة في الدعوى المقدمة من الكاتب السياسي الدكتور بسام الهاشم، بواسطة وكلائه القانونيين، المحامين حسن بزي وهيثم عزو وبيار الجميل ونجيب فرحات، ضد المدعى عليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالجرائم المنصوص عليها في المواد 319 و 320 و 363 و 373 من قانون العقوبات، والمتعلقة بزعزعة الثقة بالعملة الوطنية والإخلال الوظيفي".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني