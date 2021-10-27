تونس.. سعيد يعتزم إعلان خارطة طريق للمرحلة القادمة

قال وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إن تونس بصدد دراسة اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد سيعلن عن خارطة طريق للمرحلة القادمة.

وأضاف الجرندي في تصريح اليوم الأربعاء، أن "ما حصل في تونس هو محل اهتمام دولي وكنا يوميا باتصال مع أشقائنا وحلفائنا ورئيس الجمهورية كان واضحا وتم التأكيد على أن المرحلة الاستثنائية لن تدوم وسوف تؤسس لدولة ديمقراطية".

وأوضح أن رئيس الجمهورية "يجري عديد المشاورات بهدف تنقية الأجواء وإعطاء خارطة طريق أو رسم معالم المرحلة المقبلة التي سوف تؤكد أن الدولة التونسية دولة ديمقراطية ومقبلة على مستقبل مشرق وتنمية مستدامة مع شركائنا وأشقائنا في جميع أنحاء العالم ونحن دولة لدينا مصداقية".

وبخصوص اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي قال الجرندي: "نحن بصدد دراستها ورأينا أن عديد الجوانب الواردة في اللائحة لا تنطبق على تونس خاصة في مسألة حقوق المرأة وبقية الحقوق..وما تمر به تونس اليوم هو تصحيح مسار لمزيد ترسيخ الديمقراطية".

المصدر: موزاييك