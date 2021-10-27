كم أنفقت مصر لتوفير لقاحات كورونا للمواطنين؟

كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية عوض تاج الدين، أن الدولة استطاعت منذ بداية جائحة كورونا توفير اللقاحات سواء الخاصة بكورونا أو الإنفلونزا الموسمية.

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وتابع: "الدول المنتجة للقاحات كورونا استحوذت على الجزء الأكبر للقاحات كورونا، واستطاعت الدولة توفير كل أنواع اللقاحات والتصنيع المحلي، لافتا إلى أن الدولة دفعت 400 مليون دولار حتى الآن لتوفير اللقاحات للمواطنين".

جدير بالذكر، أن المؤتمر الصحفي المنعقد الآن برئاسة الدكتور عوض تاج الدين، من المقرر أن يقوم باستعراض آخر مستجدات الموقف الوبائي في الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد بمصر، وكذلك الأعراض الجديدة للمرض ومناقشة أحدث العلاجات المدرجة في بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، وفقا لمستجدات وتحور الفيروس وذلك بالتزامن مع حملات التوعية بأهمية التطعيمات وتوافرها وتنوعها، والإعلان عن أدوية وعلاجات مستحدثة للعلاج مع طرح العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية.

المصدر: الوطن