لبنان.. جعجع يغيب عن جلسة للاستماع لأقواله بأحداث الطيونة ومناصرو القوات يتضامنون معه (فيديو)

أغلق أنصار حزب "القوات اللبنانية" الطرق المؤدية إلى مقر إقامة زعيمه، سمير جعجع، الذي غاب عن جلسة بمقر المخابرات العسكرية حول أحداث الطيونة التي قتل على إثرها 7 أشخاص.

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كما شهدت بعض المناطق اللبنانية وقفات تضامنية مع سمير جعجع، على خلفية استدعاء مخابرات الجيش لرئيس حزب "القوات" إلى وزارة الدفاع للاستماع إلى إفادته بما خص أحداث العنف التي وقعت في الطيونة.

وكان جعجع قد علق في تصريح سابق على طلب الاستماع إلى إفادته قائلا: "تكرم عين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بشرط أن يستمع إلى إفادة نصرالله قبلي لأنه لم تسجل أي مخالفة أو انتهاك لـ"القوات" منذ انتهاء الحرب الأهلية".

يذكر أنه قتل 7 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت منذ نحو أسبوعين، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

وكانت قيادتا "حزب الله" و"حركة أمل" قد قالتا إن "مجموعات من حزب "القوات اللبنانية" انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد"، أثناء الاحتجاجات.

المصدر: "رويترز" + RT