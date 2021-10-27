الأمن المصري يصدر بيانا للرد على الإخوان المسلمين

أصدرت قوات الأمن المصرية بيانا عاجلا نفت فيه "صحة الادعاءات المغلوطة التي تحاول أن تروج لها جماعة الإخوان، بشأن قيام عناصرها السجناء بتمرير رسائل لمؤسسات الدولة بدعوى المصالحة".

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وأوضح المصدر أن "هذه الشائعات تأتي في إطار المساعي الدائمة للأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنشر فيها جماعة الإخوان، مثل هذه الأخبار ففي يوم الجمعة الماضي، نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية التابعة للجماعة، متضمنا أنباء حول الأوضاع بالسجون، مؤكدا أن ما تم تناوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا.

المصدر: الوطن