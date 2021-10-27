شركة "سودابت" للنفط ونقابات تعلن انضمامها للعصيان المدني في السودان

قال تجمع المهنيين السودانيين إن عمال شركة "سودابت" النفطية الحكومية سينضمون إلى حركة العصيان المدني التي أعلنتها النقابات الأخرى ردا على الإطاحة بالحكومة من قبل الجيش.

ونشر تجمع المهنيين بيانا اليوم الأربعاء، من اللجنة التسييرية لنقابة العاملين في "سودابت" جاء فيه "تعلن لجنتكم التسييرية الدخول في العصيان المدني الشامل وقوفا مع قرار الشعب الداعم للتحول المدني الديمقراطي حتى تحقيق هذا المطلب".

وقال المكتب الموحد للأطباء المؤلف من نقابات مختلفة إن الأطباء سيبدأون إضرابا عاما في مختلف أنحاء السودان عملا بوعد سابق بالإضراب في حالة وقوع انقلاب.

وكانت جماعة من لجان الأحياء في الخرطوم أعلنت خطة لإقامة مزيد من المتاريس وتنظيم الاحتجاجات تصل إلى ذروتها يوم السبت في "مسيرة مليونية".

وكان قائد القوات المسلحة السودانية، قد دافع أمس الثلاثاء، عن سيطرة الجيش على السلطة وقال إنه عزل الحكومة لتجنب حرب أهلية في الوقت الذي خرج فيه المحتجون إلى الشوارع احتجاجا على الانقلاب.

وقال تجمع المهنيين مساء أمس الثلاثاء إنه تلقى تقارير عن وقوع اعتداءات من قوات الجيش على مواقع المحتجين في الخرطوم ومدن أخرى، وأضاف أن القوات أطلقت الرصاص وحاولت اقتحام المتاريس.

ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق، عن مصدر دبلوماسي سوداني، قوله إن سفراء السودان في 12 دولة، أعربوا في بيان مشترك عن رفضهم لانقلاب الجيش على السلطة في بلادهم.

المصدر: رويترز